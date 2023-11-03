"Выставку в Туле уже можно назвать уникальной, потому что здесь впервые представлена большая часть предметов из стекла, хранящихся в запасниках Государственного исторического музея. А всего ГИМ хранит более 1,6 тыс. шедевров, выполненных мастерами Императорского стеклянного завода", — рассказал журналистам заместитель директора Исторического музея по научной работе Андрей Яновский.

Большинство изделий выставки изготовлены по заказам Императорского двора. Они использовались в многочисленных дворцах членов Российского императорского дома в качестве предметов сервировки и украшения интерьера, составляли обязательную часть приданого великих князей и княжон, были признаком высокого статуса для их обладателей из аристократических фамилий.

Проекты изделий Императорского стекольного завода разрабатывали ведущие художники своего времени, готовые произведения всегда отличались безупречным мастерством и стилем. Императорский стеклянный завод был также неизменным участником всероссийских и всемирных выставок.

На выставке представлены уникальные памятники, по которым можно проследить историю завода, смену художественных стилей, техники изготовления изделий.

Так, посетители выставки увидят вазы из стекла "золотой рубин", марганцевого, кобальтового, зеленого, молочного, опалового, голубого, уранового желтого и зеленого, бесцветного стекла, хрусталя с росписью и гравировкой.

Экспозицию сопровождают графические портреты владельцев стеклянных шедевров — императриц Елизаветы Алексеевны, Александры Федоровны, императоров Николая I, Николая II, Александра I, Александра II, великой княгини Марии Фёдоровны.

Выставка "Шедевры императорского стеклянного завода XIX — начала XX в. из собрания Исторического музея" будет работать до 1 апреля 2024 года.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок.