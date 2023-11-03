Установлено, что с мая 2020 года по октябрь 2021 года чиновник незаконно выдал разрешение на строительство гостиничного комплекса в защитной зоне объектов культурного наследия регионального значения, в которой строительство таких объектов запрещено, говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным следствия, он выдал одному из застройщиков разрешение на строительство многоквартирного дома на земельном участке, расположенном в районе скважины с минеральной водой, сфальсифицировав протокол публичных слушаний и заключение об их результатах. В частности, поэтому этажность здания увеличилась с 5 до 6 этажей, несмотря на превышение нормы. Мер к сносу незаконного строения он не принял.

"Также установлено, что в январе 2022 года он незаконно выдал разрешение на строительство ресторана в зоне городского озеленения территории общего пользования города, в которой строительство таких объектов запрещено", — отмечается в сообщении.

Суд назначил экс-начальнику управления штраф по ч. 1 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (превышение должностных полномочий и служебный подлог). Сумма штрафа не уточняется.

Приговор вступил в законную силу.