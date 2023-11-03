"Наше обращение адресовано прежде всего главе администрации Калининграда Елене Дятловой, а также губернатору Антону Алиханову. Сегодня, к сожалению, от брусчатки власти избавляются не только в Калининграде, но и в других городах и поселках области. При этом подавляющее большинство жителей выступают за сохранение брусчатки как элемента исторического ландшафта и уникального лица нашей области", — сказал Мосиенко.

По его словам, администрация города не хочет признавать многочисленные преимущества дорог с брусчаткой, заменяя ее асфальтом. Аргументы для этой неравноценной замены у властей неубедительны и необъективны, считает он. Порой булыжник снимают в исторических локациях, где расположены объекты культурного наследия, уже давно являющиеся местами притяжения сотен и тысяч туристов.

"В обращении дается общественная оценка этим аргументам. Приводятся доказательства в защиту исторического облика города, в котором еще остались дороги и тротуары с брусчаткой. Говорим мы и о том, что покрытия из камня гораздо лучше асфальта по многим параметрам и характеристикам", — отметил эксперт.

В обращении содержатся несколько требования к властям. И это не только остановка демонтажа брусчатого покрытия на исторических улицах. Предлагается также "рассмотреть вопрос о законодательном придании брусчатому покрытию особого статуса, который включит его в ряд объектов историко-культурного наследия муниципального, регионального или федерального значения", добавил Мосиенко.

"Также мы говорим о создании рабочей группы по обсуждению и выработке предложений о судьбе брусчатки. В нее должны войти представители областных и муниципальных властей, общественных организаций и инициатив, творческих союзов, экспертов в сфере наследия, урбанистики, транспорта, экологии, представителей академической среды и авторитетных деятелей культуры. Власть должна услышать мнение общественности по данной проблеме", — заключил эксперт.

Как сообщалось, мэрия Калининграда в 2023 году активизировала работы по замене брусчатки на улицах города. При этом глава администрации Елена Дятлова в июле заявила, что "она не исчезает с общественных пространств нашего города".