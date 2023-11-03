"Это проект, который не только воплотит в себе дух, традиции и историко-культурные ценности Выборга, но и сделает их ближе для жителей и гостей города. Мы постараемся познакомить их с историей через самый узнаваемый гастрономический сувенир региона — выборгский крендель", — говорится в сообщении.

Посетители фестиваля, который пройдет в центре Выборга, смогут попробовать выпечку из пекарен города. Заведения-участники представят специальные активности и акции. Так, гостей ждут игра и конкурс, посвященные выборгскому кренделю, лучный турнир, мастер-классы по историческим танцам и выступления артистов.

Кроме, того в рамках фестиваля пройдет рыцарский турнир по правилам XV века. Он соберет любителей исторической реконструкции из разных регионов России и Белоруссии.