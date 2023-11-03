"По прогнозу аналитиков "Турбарометра Санкт-Петербурга", в 2023 году город посетят 860 тысяч юных путешественников — на 73 тысячи больше, чем в 2022-м", — говорится в сообщении.

Таким образом рост составит более 9%.

"В последнее время наибольший турпоток идет из Сибири и Центрального федерального округа", — говорится в сообщении.

По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, в своей информационной кампании ведомство обращается не только ко взрослым, но и к юным путешественникам, в частности, для них был издан буклет-гид "Веселая прогулка по Петербургу".

Среди основных групп также выделяются школьники 5-9 классов в возрасте 11-15 лет, которых привозят в составе экскурсионных групп для посещения музеев, а также ученики 10-11 классов, которых интересуют профориентационные туры.

Дошкольники и ученики начальных классов в подавляющем большинстве приезжают в Петербург с родителями.