"К настоящему моменту установлены личности более 20 подозреваемых — активных участников массовых беспорядков", — сообщили в ведомстве журналистам в пятницу.

По предварительным данным следствия, ущерб от массовых беспорядков "составил сотни миллионов рублей".

Для определения точной суммы ущерба назначены необходимые экспертизы.

"Следствием в рамках уголовного дела допрошены десятки лиц, присутствовавших на территории аэропорта Уйташ во время массовых беспорядков. Анализируются данные с камер видеонаблюдения, показания свидетелей и очевидцев, потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов", — заявили в СК.

Там добавили, что все полученные следствием данные тщательно сопоставляются для установления роли и степени участия каждого из фигурантов в совершении преступления и даче их действиям объективной правовой оценки.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли вечером 29 октября после прибытия рейса из Тель-Авива. После случившегося было задержано несколько десятков человек. Возбуждено уголовное дело.