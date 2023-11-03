"На стенке старого деревянного сарая впервые обнаружен редкий вид — сфинктрина сдавленная. Это первая и единственная находка на территории области. Сфинктрина — очень необычный организм, загадочное существо, о котором известно совсем немного. Этот гриб паразитирует на лишайниках. В Кенозерье сфинктрина росла на лишайнике из рода протопармиелия, который, в свою очередь, селится обычно на гниющей древесине хвойных и лиственных деревьев", — говорится в сообщении.

Лихенологи (специалисты по лишайникам) называют сфинктрины грибами-гвоздиками: они настолько маленькие (0,2-0,4 мм), что рассмотреть их можно только под микроскопом.

"Такие находки очень редкие и уникальные, так как в России сфинктрина известна только в Вологодской области и Коми. На данный момент в Коми популяция вида утрачена. Этот маленький гриб очень редок и считается исчезающим в мире", — отмечает пресс-служба.

В ходе экспедиции также была найдена "каменная роза", или молодило побегоносное — ранее неизвестный вид для Поморья и нацпарка. "Были найдены две небольшие группы растений на луговых просторах вблизи Порженского погоста. Эта малочисленная популяция находится в естественных условиях, типичных для вида. В России встречается в основном в европейской части, ближайшие находки отмечены в Вологодской и Ленинградской областях. Происхождение молодило на территории парка неизвестно, но, вероятнее всего, вид является заносным. С другой стороны, в связи с изменением климата многие виды расширяют свой ареал на север", — сообщает нацпарк.

Специалисты отметили еще один вид лишайника, который уже включен в Красную книгу Архангельской области, но является новым для парка. Это тукерманнопсис реснитчатый. Редкий вид, охраняемый в соседних регионах — Вологодской, Мурманской областях, республиках Карелия и Коми. Встречается в кронах берез, широких поймах рек, реже в хвойных, смешанных лесах и заболоченных березняках.

"Для каждого выявленного вида определено состояние обнаруженной популяции и сформулированы рекомендации по сохранению на обследованной территории", — добавляет пресс-служба.

Кенозерский национальный парк представляет собой природный и историко-культурный комплекс, расположенный в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Кенозерье сохранило значительную часть своего историко-культурного и природного наследия, в том числе большое количество памятников деревянного зодчества XVI-XVII веков.