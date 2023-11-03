"Мы ведем очень плотные переговоры, готовим соглашения с Объединенной авиастроительной корпорацией России по приобретению самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet New. Ждем, когда Российская Федерация произведет эти самолеты", — сказал Чергинец на пресс-конференции в пятницу в Минске.

По его словам, эти самолеты в России уже частично испытываются, с разными двигателями. "Самолеты еще не готовы, но в 2024-2026 годах должны "стать на крыло" и пойти в коммерческую эксплуатацию", — отметил Чергинец.

Он также констатировал, что в связи с западными санкциями "нам сейчас заказан путь к Boeing, Airbus, Embraer и другим производителям".

По словам Чергинца, воздушный флот "Белавиа" насчитывает 13 самолетов, при этом их средний возраст 11,2 года, что является хорошим показателем.

"Это (возраст самолетов — ИФ) достаточно неплохой показатель. Самолеты западного производства, в принципе, могут эксплуатироваться бесконечно долго. Единственное — есть такое понятие, как летная годность. Самолеты могут выполнять пассажирские перевозки до возраста 30-35 лет", — пояснил он.

Гендиректор также отметил, что планы авиакомпании по модернизации авиапарка были нарушены западными санкциями. "Думаю, что к этому моменту у нас средний возраст флота составлял бы где-то около 5-7 лет. И количественный состав тоже был бы другой", — добавил он.