"Более 250 подмосковных культурно-досуговых учреждений примут участие во всероссийской акции "Ночь искусств", — говорится в сообщении.

Так, во дворце культуры "Апрелевка" Наро-Фоминского округа запланирована театрализованная программа и выставка. Посетителей культурно-досугового центра Высоковска Клинского округа ждет мюзикл "Бременские музыканты". В доме культуры имени А.А. Косякова в Шатуре проведут молодежный квиз "Россия объединяет" и покажут фильм "Солнце на вкус". В центре культурного развития "Синьковский" Дмитровского округа гостям представят концертную программу и тематические фотозоны.