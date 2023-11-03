Полеты будут выполняться с 7 января. Рейсы из Ноябрьска в Омск и обратно запланированы по воскресеньям, из Надыма и обратно — по понедельникам.

Кроме того, запланировано увеличение частоты полетов в Омск из других городов ЯНАО.

"С 2018 года мы круглогодично летаем из Салехарда и Нового Уренгоя в Омск. За пять лет пассажиропоток значительно вырос. Поэтому приняли решение с 2024 года увеличить количество рейсов из Салехарда и Нового Уренгоя", — отметил генеральный директор "Ямала" Артем Лобачев, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время по этим направлениям полеты осуществляются дважды в неделю, со следующего года их число вырастет до трех в неделю.

В сообщении отмечается, что с 2018 года число субсидируемых направлений выросло более чем в пять раз. В этом году введены субсидируемые рейсы из Салехарда в Казань, из Нового Уренгоя в Тобольск и летний из Надыма в Минеральные Воды.

Новые направления расширят сеть субсидируемых маршрутов до 46, но в связи с закрытием ряда аэропортов на юге и в центральной части РФ реально будет действовать 37.