По информации пресс-службы, для очной апробации экспертами АСИ были отобраны три маршрута: "Одоев — родина слонов, легенд и преданий" (трек "Культура"); "Экосистема А.Т. Болотова: из XVIII века в XXI век" (трек "Экология"); "Защитники Родины: будь крут — пройди маршрут" (трек "Спорт и ЗОЖ").

"Экспертизу еще двух программ путешествий осуществят представители региональных органов власти, а затем подготовят заключение об апробации, которое будет направлено организатору Всероссийской программы", — говорится в сообщении.

В ходе очной экспертизы программу путешествия проверили и оценили не только эксперты и методологи "Классной страны", имеющие большой опыт в разработке образовательных и туристических продуктов, но и непосредственные пользователи — учащиеся школ и колледжей.

Ребята приняли участие в занятиях, предваряющих путешествие, в рамках проектно-исследовательской деятельности выполнили задания, прошли по образовательно-туристическому маршруту и дали свои оценки туристическим продуктам.

"Школьники порой незнакомы со всеми достопримечательными местами региона. Поэтому образовательные путешествия в рамках "Классной страны" становятся для них вдвойне приятным событием. Такие насыщенные информацией, эмоциями, активностями путешествия раскрывают потенциал детей, помогают им познакомиться друг с другом, научиться общаться и приобрести новые навыки", — рассказала руководитель Всероссийской программы "Классная страна" Анастасия Цыбулевская.

Как отметила заместитель министра экономического развития Тульской области Лариса Соломатина, разработка маршрутов представителями молодежи обеспечит востребованность этих туристических продуктов у данной аудитории.

"В рамках программы школьники и студенты познакомятся с уникальными достопримечательностями Тульской области и выступят амбассадорами региона, продвигая его в своей среде", — подчеркнула замминистра.

Как отмечается в сообщении, Тульская область стала двенадцатым регионом, в котором прошел контрольный выезд "Классной страны" с апробацией программ путешествий.

Ранее глава АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева заявляла, что до конца 2023 года планируется подготовить больше 100 образовательных программ путешествий по пяти трекам: "Культура", "История и патриотизм", "Спорт и здоровый образ жизни", "Наука", "Экология". Удостоверения о повышении квалификации должны получить около тысячи участников региональных проектных команд из 22 субъектов.