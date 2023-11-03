"Молодой лось облюбовал территорию возле аэропорта Барнаула. Ходил, бродил, любовался взлетами и посадками самолетов, объедал кору у деревьев и... очень настораживал сотрудников", — сказано в сообщении.

Когда стало понятно, что уходить лось не собирается, сотрудники аэропорта обратились в охотуправление. Нахождение лося вблизи взлетно-посадочных полос было опасно и для животного, и для аэропорта, отмечается в сообщении.

Животного на время усыпили и вывезли за пределы города, где провели осмотр, вывели из наркоза и отпустили на новые просторы.

Краевое Минприроды уточняет, что лося выпустили на территории Ребрихинского района.