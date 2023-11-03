"Посетители выставки познакомятся с выполненными в фарфоре предметами этнографической коллекции XIX-XX вв. из собрания Тверского краеведческого музея", — говорится в сообщении.

Экземпляры серии "Народности России" детально воспроизводят все особенности костюмов представителей народов, населявших Россию.

Популяризация темы многонациональной России занимала особое место в произведениях Императорского фарфорового завода, начиная с XVIII столетия и вплоть до 1917 года. Известную серию скульптур, посвященных этой теме, исполнил мастер Павел Каменский. Роспись основной части работ выполнила Мария Герцак.

В 2007-2012 годы в мастерских АО "Императорский фарфоровый завод" началось воссоздание легендарной серии скульптур "Народности России". К работе были привлечены лучшие специалисты завода. Используя современное технологическое 3D-оборудование, мастера создали точные копии моделей скульптур Каменского.

Выставка откроется в субботу, 4 ноября и продлится до 28 января 2024 года.

В День народного единства для посетителей также откроется экспозиция в Музее Тверского быта "Да будет дар твой святый!". Гостей ждет знакомство с экспонатами, хранящими истории о традициях дарения.

В коллекции представлены церковные вклады, сувениры, памятные медали, жетоны, монеты, врученные в честь важных событий в истории страны. Также здесь можно будет увидеть примеры подарков, которые друг другу преподносили государи и подданные.

Выставка будет работать по 18 апреля 2024 года.