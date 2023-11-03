По последним данным, три человека стали жертвами стихии в итальянской Тоскане, где проливные дожди привели к наводнениям.

Во Франции погибли два человека: водитель грузовика, на который упало дерево, и 70-летний мужчина. Еще 15 человек числятся пострадавшими.

В Бельгии непогода привела к гибели двух человек, в том числе 5-летнего ребенка, в столице Испании скончалась одна женщина и три человека пострадали.

Летальные исходы из-за удара стихии зарегистрированы в Нидерландах и Германии. Один человек погиб в нидерландской провинции Лимбург, еще 10 человек получили травмы различной тяжести. В ФРГ погибла 46-летняя женщина из Баварии, на нее упало дерево во время прогулки с семьей в районе горного массива Гарц.

Ураган "Киаран" принес сильные ливни и ветер, максимальная скорость порывов которого в некоторых районах достигала 200 км/ч. Повреждены жилые дома, нарушена работа транспорта, заблокированы дороги из-за поваленных деревьев.

Во Франции в пятницу в пяти департаментах продолжает действовать повышенный уровень опасности, в них ограничено движение региональных поездов. Паромная переправа между Францией и Великобританией также работает с ограничениями, кроме того отменены и задержаны поезда Eurostar. На британском острове Джерси, расположенном в Ла-Манше, закрыт аэропорт.

Метеорологические службы Испании объявили повышенную угрозу в прибрежных районах из-за волн, которые доходят до девяти метров. В местных аэропортах отменено несколько десятков рейсов.