Архангельская область

Более сотни мероприятий подготовили для жителей Архангельской области.

По информации пресс-службы правительства региона, одним из масштабных событий, посвященных празднику, станет VI Межрегиональный фестиваль "Костюм Русского Севера". Свои работы представят театры моды, учреждения культуры, дизайнеры и мастера из Ленинградской и Архангельской областей, Петербурга и Карелии.

Фото: Интерфакс / Катерина Рыжова

Музей изобразительных искусств в рамках "Ночи искусств" проведет экскурсии по экспозиции "Северная песня Ивана Котова" и "Святые покровители русского воинства".

В Усадебном доме Е.К. Плотниковой состоятся концерт "Музыкальное ассорти", экскурсии по экспозициям "Русский лоскут. Живая традиция", "Русское классическое искусство" и "Холмогорская резная кость. Новые поступления", а также мастер-класс "Кукла-колокольчик".

3 ноября в музейном комплексе "Дом Коммерческого собрания" заповедника "Малые Корелы" пройдут мероприятия, посвященные искусству лоскутного шитья. "За три часа гости исторического особняка совершат экскурсию по выставке "Все дело в лоскутках", сделают своими руками японскую традиционную куклу "Сарубобо", увидят часть коллекции швеек и швейных машинок из фондов музея-заповедника "Малые Корелы", сыграют в народные и настольные игры", — говорится в сообщении учреждения.

Вологодская область

Более 600 мероприятий ожидают жителей Вологодской области.

"Пройдут праздничные концерты, тематические выставки, патриотические акции, фестивали национальных культур. В образовательных учреждениях запланированы открытие уроки, викторины, спортивные соревнования. Кроме того, в муниципалитетах будут организованы церемонии вручения паспортов гражданам РФ", — приводит пресс-служба областного правительства слова замгубернатора региона Евгения Богомазова.

В Вологодском драматическом театре 3 ноября состоится областное торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства. Жители региона также могут принять участие в квесте "Наш общий день" об истории и народах России.

4 ноября в кинотеатре "Ленком" бесплатно покажут фильмы об истории России. Зрители увидят анимационную ленту "Крепость. Щитом и мечом" о героической обороне Смоленска в XVII веке и документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря "Святой архипелаг".

В этот день на площади Революции в областной столице развернется большая ярмарка.

Калининградская область

Фото: Интерфакс / Ирина Сафронова

Как сообщает пресс-служба правительства региона, музеи, культурные центры, театры и библиотеки подготовили более 80 мероприятий.

В Калининградском областном историко-художественном музее вечером 3 ноября пройдут творческие встречи и мастер-классы с участием национально-культурных сообществ региона. Здесь же 4 ноября состоится бесплатный кинопоказ "Курская битва в народной памяти: переломное сражение Великой Отечественной войны глазами свидетелей — детей и подростков" в рамках третьего этапа II Фестиваля правильного кино.

Кроме того, Музей янтаря в этот день будет открыт до 21.00. Посетителей ждет концерт учеников и преподавателей Детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича, познавательный квест по экспозиции и два сеанса авторской экскурсии "Код города. Точка сборки" по крыше башни "Дона".

Карелия

Как сообщает пресс-служба главы Карелии, гуляния в республике пройдут под слоганом "Народов много — Родина одна!". Главным событием в Петрозаводске станет фестиваль "Марьяне", названный в честь ягодной владычицы и символа сбора урожая в карельских лесах.

Официальная часть праздника в столице Карелии стартует в полдень 4 ноября на площади Кирова. Творческие коллективы подготовят карельские песни в современной обработке, а после жители и гости города исполнят древний традиционный танец крууга, напоминающий хоровод с ведущим, который направляет за собой остальных его участников, создавая различные фигуры.

Кроме того, организаторы подготовили ярмарку, мастер-классы, интерактивную программу со сказочными героями, а мастера резки по дереву посоревнуются в создании деревянных скульптур на время. Будут работать фотозоны и детские аттракционы.

В большом котле для участников приготовят горячий карельский взвар, похожий на глинтвейн.

Коми

По информации администрации республики, более сотни мероприятий проведут в регионе ко Дню народного единства.

Запланированы концерты, фестивали, квесты, флешмобы, викторины, игры и выставки. Кроме того, в Сыктывкаре и в отдельных муниципалитетах состоятся спортивные мероприятия. В столице Коми также организуют автопробег.

4 ноября участники общереспубликанского флешмоба опубликуют на личных страницах в соцсети видеопоздравления. В роликах они расскажут о достижениях Коми, культурном многообразии, традициях и национальных особенностях.

Ленинградская область

Как сообщает комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области, региональные музеи присоединятся к акции "Ночь искусств" 3 и 4 ноября.

Специальную программу подготовили для детей. Маленьким гостям музея-крепости Корела в Приозерске, Ивангородской крепости, Кингисеппского музея и музея истории Шлиссельбурга покажут интерактивный кукольный спектакль о Петре I. Постановка расскажет о наиболее выдающихся деяниях императора: основании Санкт-Петербурга, развитии мореплавания, войне со Швецией.

В Сосновоборском художественном музее современного искусства акция совпала с днем основания. 3 ноября посетителей ждут семейная программа, огромный холст с раскраской для взрослых, инсталляция, танцевальный хэппенинг, мастер-класс и концерт.

Библиотеки области подготовили выставки. Так, в Лодейнопольской центральной городской библиотеке организована экспозиция "Ремесла народов Ленинградской области". Посетители смогут узнать о гончарных промыслах, плетении из бересты и ивы, ткачестве, вышивке и вязании. На выставке представлены книги и документы.

Мурманская область

Фото: Интерфакс / Елена Зиновьева

Ключевым событием программы празднования станет фестиваль "Не хлебом едины" с концертной программой и тематическими площадками от "Дома дружбы", а также выступлением ансамбля песни и пляски Северного флота с участием лучших региональных творческих коллективов.

"Фестиваль стартует в 12.00 мск 4 ноября на улице Ленинградской в Мурманске", — цитирует пресс-служба правительства Заполярья и.о. министра культуры региона Тимура Давлетшина.

Параллельно в пространстве "СОПКИ. 21А" пройдет молодежный творческий фестиваль дружбы "Мировидение". Его площадки объединят культуру и традиции представителей народов, этнических и этноконфессиональных групп, проживающих в Мурманской области — запланированы выступления молодежных команд, проведение ярмарки ремесел и конкурса "Народное блюдо".

Акция "Ночь искусств" стартует в областном художественном музее одновременно на всех площадках в 17.00 мск. В главном здании гостей ждут викторины, экскурсии, творческие мастерские, а также выступления коллективов.

Посетители центра Русского музея в Мурманске смогут присоединиться к экскурсиям по выставкам живописца Евсея Моисеенко и "Именем Петра".

Также в этот вечер можно посетить мастер-классы по изготовлению глиняной народной игрушки и декоративно-прикладному искусству, встречу с художником Анатолием Сергиенко, показ фильма и т.д.

По традиции гостей музея приглашают присоединиться к автобусным обзорным экскурсиям по столице Заполярья.

НАО

Серия тематических мероприятий пройдет во Дворце культуры "Арктика" в Нарьян-Маре. Гости праздника смогут насладиться просмотром фильмов, поучаствовать в мастер-классах, а также проникнуться театральным искусством.

Тем временем для любителей живой музыки в концертном зале будут выступать духовой оркестр дворца культуры, эстрадно-инструментальная студия Сurrent Process и эстрадно-джазовая студия "Импровиз". В выставочном зале пройдет концерт оркестровой студии "Туес", сообщается на сайте культура.рф.

В День народного единства в Великовисочном центральном Доме культуры состоится квиз "Моя страна! Моя Россия!". Игра будет состоять из пяти туров: текстового, новостного, музыкального, картинок и блиц-опроса. Вопросы будут касаться истории праздника и нашей страны.

Новгородская область

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ), в Детском музейном центре в Кремле юных жителей региона в ходе всероссийской акции "Ночь искусств" обучат азам ратного дела.

Перед участниками акции выступят с концертами детская хоровая капелла и академический мужской хор, петербургская образцовая хоровая студия и другие коллективы. На действующих в музее выставках посетители смогут встретиться с искусствоведами. В музее запланированы мастер-классы по резьбе по дереву и фотосъемке в темноте.

Кроме того, в этот день в музее романа "Братья Карамазовы" в Старой Руссе дадут концерт потомки Федора Достоевского. Они представят композицию по мотивам сказок Андерсена. "Будут петь в сопровождении нескольких инструментов", — сказал собеседник агентства.

Санкт-Петербург

Фото: Pixabay.com

Как сообщает пресс-служба комитета по культуре Петербурга, в Молодежном театре на Фонтанке 4 ноября состоится ночная экскурсия. Участникам мероприятия предстоит оказаться по "ту сторону" Большой и Малой сцены и побывать в тех местах, где не бывает зритель.

Сцена театра, а также гримерный, костюмерный, реквизиторский и другие цеха откроют двери гостям, чтобы поделиться секретами рождения театрального спектакля.

"Как сделать так, чтобы "ус не отклеился"? Что такое "театральный трюм"? Почему без костюмера спектакль не состоится, и зачем помощнику режиссера пульт? Ответы на эти и многие другие вопросы можно будет найти на экскурсии", — говорится в сообщении.

Организаторы отмечают, что зрителей будет ждать не просто экскурсия, но целый увлекательный квест.

Русский музей подготовил для посетителей просветительскую программу, которая познакомит гостей с крупнейшим собранием отечественного искусства и научит печатным и живописным техникам, расскажет о народных праздниках в искусстве и многом другом.

В корпусе Бенуа пройдет авторская экскурсия "Любимые художники Сергея Дягилева". Посетители узнают, как формировался образ русской культуры в России и за рубежом под влиянием выставочной деятельности Дягилева и какие художники были любимыми у отца-основателя "Русских сезонов".

В Восточном павильоне Михайловского замка будет организован мастер-класс "Ночной пейзаж" в технике граттаж. Участникам предлагается посетить выставку печатной графики Марии Бессмертной, на которой можно познакомиться с основными графическими техниками.

Творческая часть занятия включает выполнение работы в техники граттаж — способ исполнения рисунка путем процарапывания пером или острым инструментом по основе, залитой тушью, что помогает лучше понять особенности процесса гравировки.

В лектории музея посетители смогут узнать о народных праздниках в русском искусстве. Лекция знакомит с темой традиционных народных праздников и обрядов в работах русских художников второй половины XIX-XX веков: как понимали красоту на Руси, какие обычаи и обряды сохранились до наших дней, а какие ушли в прошлое.

Псковская область

Как сообщает пресс-служба Псковского музея-заповедника, "Ночь искусств" пройдет на нескольких площадках учреждения.

Так, на территории комплекса Палаты у Сокольей башни для семей с детьми запланированы творческие мастерские и выставки.

"Под грамотным руководством музейных мастеров милостивые государи и государыни напишут письмо пером и чернилами "в дань учтивости и деликатности" по "Письмовнику" XIX века, узнают о традициях и особенностях национальных русских орнаментов и создадут свой неповторимый расписной сувенир", — отметили в музее.

Погрузиться в мир русской деревни участники смогут, сходив в гости в избу к потомственной сказочнице и послушав отрывок из традиционной сказки на "псковском" языке.

Пространство ночного Музейного квартала будет 4 ноября в свете иллюминации. Различные площадки расположатся на нескольких музейных объектах: в главном здании гости смогут посетить выставку одного предмета "Чудный лик Царицы Небесной"; в картинной галерее посетители познакомятся с творчеством Ивана Айвазовского в собрании Псковского музея-заповедника, посетят тематическую экскурсию "ХХ век: женский образ в искусстве", а также попробуют арт-медиацию; в Поганкиных палатах участники акции увидят выставку оружия "Блеск стали" и "Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи".

В Псковском музее особо отметили показ двух картин Айвазовского, которые хранятся в фондах Псковского музея-заповедника. "Картины широкой публике покажут впервые. Одна из работ — "Христос, идущий по морю", 1863 год. Вторая работа — "Берег моря", или "Прибой у скалистого берега". Автор написал последнюю в 1889 году. В Псковский музей-заповедник она поступила из коллекции Псково-Печерского монастыря, собранной его настоятелем", — рассказали в музее.

В музее-заповеднике "Изборск" пройдет показ документального фильма "Изборский дух" о создании палаты русской словесности и православной веры с росписями народного художника СССР Петра Оссовского и музейная программа для всей семьи "Родная сказка", которая познакомит с произведениями двух народов — русских и сето. Кроме того, гостей праздника ждет игра-путешествие из Изборска в древнюю Корсунь, где произошло легендарное событие — крещение князя Владимира.

ГМЗ им. А.С.Пушкина "Михайловское" также традиционно присоединится ко всероссийской акции "Ночь искусств".

"Поразмыслив, наиболее объединяющим действом в музее-заповеднике сочли свадьбу и решили показать своим гостям старинный свадебный обряд во всей его полноте: тут и знакомство, и сватовство, и загадочное "дымничание", и девичник, и обрядовая баня, и "ношение красоты". Включены в реконструкцию и события, которые происходили на утро свадебного дня: сборы жениха и невесты к венцу, выкуп невесты, путь на венчание", — отмечает пресс-служба заповедника.