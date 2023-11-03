"Это уникальный объект для Пскова и, как отметил директор компании-подрядчика, единственный в своём роде в России. Здесь впервые установлены роботизированные 2D-форсунки — они буквально "танцуют" под музыку, двигаясь по программе в разные стороны", — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Конструкция состоит из 10 водных контуров, в том числе функции туманообразования и светомузыкального сопровождения. Еще одна из особенностей — экран из распыленной воды, на который можно выводить видеоизображение и лазерные проекции. Прожектора могут отображать 16 тысяч оттенков.

Концепцию нового фонтана выбирали местные жители, голосуя в телеграм-канале губернатора.

"В обычные дни фонтан будет пешеходный. По нему смогут ходить и бегать детки. Светомузыкальное шоу может быть запущено в согласованное время после звукового объявления. У нас будет время для создания целой серии мультимедийных композиций", — уточнил Ведерников.

Полноценное использование объекта начнется весной, также в планах благоустройство прилегающей территории.

Цена контракта составила 79,9 млн рублей.