"На постройках исторической усадьбы Ионо-Яшезерского монастыря завершены консервационные работы. На Преображенской церкви установлена страховочная конструкция во внутреннем пространстве храма. Эти работы выполнялись силами самого монастыря и волонтеров в рамках проекта "Яшезерские Небеса", получившего грант главы Карелии в ноябре 2022 года", — говорится в сообщении.

По ограде монастыря соорудили временные консервационные кровли на надвратных корпусах, угловых башнях и пряслах стен. Деньги на эти работы монастырь получил по госпрограмме РФ "Развитие культуры". Консервацией занималась организация "Межрегиональные проекты и программы развития" по контракту с Минкультом страны.

"Исторические постройки, дошедшие до нашего времени в руинированном состоянии, получили защиту от дальнейшего разрушения, что позволит им дождаться полноценной реставрации", — пишет Управление по охране ОКН Карелии.

Управление по охране ОКН республики подало заявку на 2024 год для получения денег по госпрограмме "Развитие культуры" на реставрацию Преображенской церкви и ограды с воротами и угловой башней.

Благовещенский Ионо-Яшезерский мужской монастырь, основанный святым преподобным Ионой в царствование князей Шуйских, был духовным центром малочисленного народа вепсов. Это — единственный в Карелии памятник монументального церковного зодчества, отмечают на странице монастыря в соцсети "ВКонтакте". В 1918 году монастырь закрыли и разграбили, после чего на протяжении столетия он разрушался. К 90-м большинство построек обители были полностью уничтожены или руинизированы. В 2020 году сохранившийся храм с монастырской оградой вернули Русской православной церкви. Сейчас братия монастыря восстанавливает памятник XVI века.