Сити-менеджер в ходе рабочего совещания в облправительстве по вопросам развития исторического центра Тулы отметил, что сформирована единая концепция развития территории общей площадью 124 га, ограниченной улицей Советской и рекой Упой, а также захватывающей территорию кластера "Октава" до улицы Каминского.

"Программа ревитализации включает благоустройство территорий, расселение ветхого и аварийного жилья и вовлечение освободившихся квадратных метров в хозяйственный оборот, снос незаконных построек, ремонт и замену коммуникаций, развитие улично-дорожной сети, установку арт-объектов, развитие туристической инфраструктуры", — сказал Беспалов.

В историческом центре планируется заменить вывески и аншлаги практически на всех зданиях, сделать дополнительное архитектурное освещение, провести озеленение, установить новые информационные устройства на основных туристических маршрутах, разместить интерактивные арт-объекты. Также будут заменены нестационарные торговые объекты.

Кроме того, в историческом центре Тулы появятся новые общественные пространства.

В частности, благоустраивается "Мятный сквер" в Центральном переулке (работы завершатся до конца этого года). Запланировано благоустройство общественных пространств рядом с улицей Металлистов — сквера "Осенний", "Литературного сквера", сквера, носящего имя бывшего директора музея-заповедника "Поленово" Натальи Грамолиной.

Помимо этого, начались комплексные работы в Учетном переулке — здесь полностью переформатируют пространство, разместят арт-объекты и новые малые архитектурные формы.

В программу ревитализации поручено также включить реконструкцию Городского концертного зала.

Беспалов дополнил, что развитие исторического центра послужило катализатором для крупных инвестиционных проектов — ведется строительство гостиничного и торгово-делового комплексов, современного жилого комплекса.

Со своей стороны первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев напомнил, что работа по масштабному восстановлению исторического центра Тулы ведется с 2017 года.

По его словам, воссоздание Казанской набережной и улицы Металлистов, формирование уникального Музейного квартала, креативных пространств "Октава" и "Искра" обеспечили рост туристической отрасли.

"Работа по ревитализации исторического центра должна быть системной и поступательной. Каждый объект туристической и культурной инфраструктуры, каждый дом и земельный участок должны быть приведены в порядок, и по каждому объекту необходимо понимание траектории дальнейшего развития. До конца года обновленный план развития исторического центра должен быть скорректирован и утвержден", — подчеркнул Федорищев.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза. По итогам 2022 года тульский регион принял более 1,5 млн человек туристов.