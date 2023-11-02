Здание вокзала будет одноэтажным. В нем предусмотрены кассовая зона, санитарные комнаты, комнаты отдыха для пассажиров с детьми, комфортный зал ожидания и кафе. На платформе длинной 125 м будут смонтированы системы освещения и навигации, установлены навесы и малые архитектурные формы.

Сейчас станция Переславль принимает только туристические поезда (прямое регулярное пассажирское сообщение не осуществляется). В настоящее время действует железнодорожный туристический маршрут выходного дня Москва — Переславль-Залесский, перевозки по которому начали осуществляться с октября 2020 года. Для организации обслуживания пассажиров была возведена деревянная платформа в ретро-стиле, обустроено временное пассажирское здание.

СЖД действует в Ярославской, Ивановской, Костромской, Вологодской, Архангельской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и республике Коми.