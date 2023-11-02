"2 ноября в 17:30 по местному времени в аэропорту Самарканда приземлился первый самолет новой авиакомпании Air Samarkand — A330-300. Прибытие самолета состоялось во время визита президентов Узбекистана и Франции в Самарканд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до Air Samarkand в аэропорту города не базировался ни один авиаперевозчик.

Новая авиакомпания будет выполнять полеты по наиболее популярным международным направлениям. "Запуск новой авиакомпании является значимым событием для будущего развития Самарканда как туристического, культурного и делового центра", — отметил учредитель Air Samarkand Бахтиёр Фазылов.

В ближайшие дни авиакомпания ожидает прибытие второго самолета. Им станет A321, рассчитанный на маршруты средней дальности. Всего до конца 2023 года компания планирует получить и ввести в эксплуатацию до 5 самолетов.

В осенне-зимний период авиаперевозчиком запланированы регулярные и чартерные рейсы по ряду зарубежных направлений, среди которых города Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Турции и Китая.

В сообщении отмечается, что создание Air Samarkand — часть проекта развития Самаркандской области, в рамках которого в городе уже возведен новый аэропорт, туристический центр Silk Road Samarkand, строится ряд других объектов.