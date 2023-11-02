В рамках Национального проекта "Культура" их увидели более 100 тысяч жителей Сибири на выставках в музейном центре "Площадь Мира" в Красноярске и в Новосибирском художественном музее. Путешествие картин Сурикова в Сибирь перед открытием его выставки в Русском музее — дань памяти мастера и уважения его малой родине.

30 ноября все вернувшиеся из Сибири, а также многие другие известные произведения Сурикова из коллекции Русского музея, Третьяковской галереи, других музеев и частных собраний России будут представлены на грандиозной выставке в Русском музее, посвященной 175-летию со дня рождения художника.

Посетители увидят более 120 произведений мастера. Последняя сравнимая по масштабам выставка Сурикова прошла почти 90 лет назад. Экспозицию дополнят произведения народного и декоративно-прикладного искусства из собрания Русского музея, которые помогут зрителю ощутить предметный и духовный мир полотен художника, а также медиаконтент, адаптированный к восприятию посетителями всех возрастов.

В процессе комплексной реставрации находится колоссальное историческое полотно "Степан Разин"(1906), которое станет одним из ключевых произведений выставки Сурикова в Корпусе Бенуа Русского музея. При снятии картины с подрамника реставраторы обнаружили надпись "реставрировалась в июле 1962 года". Первая за 60 лет крупная научная реставрация представит картину такой, какой ее видел сам художник и его современники.