"Реализация проекта tax free в полном объеме позитивно отразится на динамике товарооборота, в первую очередь, дорогостоящих товаров, увеличив долю туристических расходов на осуществление покупок. Как показывает международный опыт, система tax free способствует росту продаж товаров, как подпадающих под действие системы tax free, так и не подпадающих за счет общего увеличения привлекательности шоппинга в данной стране и росту объема оказываемых услуг", — отмечают авторы проекта.

В Минпромторге также рассчитывают, что продление пилотного режима tax free "отразится на росте занятости в сфере розничной торговли, туристической индустрии, увеличении предпринимательской активности и производства отдельных видов товаров, востребованных у иностранных туристов, а также позволит продолжить развитие внутренней торговли в целом".

Проект по компенсации иностранцам НДС при вывозе товаров за пределы таможенной территории ЕАЭС действует с 2018 года и с тех пор ежегодно продляется. Эксперимент проводится в 21 регионе: Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Амурской, Иркутской, Калининградской, Новгородской, Нижегородской, Ростовской, Волгоградской, Самарской, Свердловской областях, Краснодарском, Красноярском, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Татарстане, Мордовии и Бурятии.