"Форум предлагает участникам познакомиться с лучшими туристскими проектами России, актуальными трендами и инновационными решениями в сфере туризма, а также наладить сотрудничество с новыми партнерами", — говорится в сообщении.

Среди участников ожидаются представители региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций, эксперты сферы туризма и гостеприимства России, стран СНГ, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. На полях форума также подведут итоги ежегодной премии в области бизнес-туризма Russian Business Travel & MICE Award. В пятнадцати основных номинациях представлены порядка 300 компаний отрасли. Организаторами форума выступили комитет по развитию туризма, конгрессно-выставочное бюро Петербурга и фонд Росконгресс при поддержке министерства экономического развития РФ.