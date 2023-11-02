"В октябре 2023 года информация о наличии редких краснокнижных растений на лесном участке, арендованном под заготовку древесины, организации "Олонецлес" поступила от общественности в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру", — говорится в сообщении.

Сотрудники Минприроды Карелии, лесничества, лихенолог, доцент кафедры ботаники и физиологии растений института биологии, экологии и агротехнологий Петрозаводского государственного университета выехали на место обнаружения редкого растения для проверки. Специалисты нашли деревья осины с произрастающей на них Лобарией легочной (Lobaria pulmonaria).

В настоящее время фактов уничтожения краснокнижных растений не установлено. Проверка продолжается.

"Минприроды Карелии направило организации "Олонецлес" письмо с информацией об обнаружении местообитания указанных растений и необходимости принятия мер по их сохранению и недопущению уничтожения или повреждения", — сказали в пресс-службе ведомства.