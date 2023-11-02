Производство ведется по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По версии следствия, не позднее августа 2023 года неустановленные коммерсанты организовали в многоквартирных домах в Центральном районе Петербурга гостиницы, проигнорировав законодательный запрет. При этом были допущены нарушения требований пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологические нормы.

Как сообщает СКР, в гостиницах провели обыски с участием сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, во время которых были выявлены случаи предоставления гостиничных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Принимаются меры для устранения нарушений.