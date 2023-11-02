"Мы очень благодарны потомкам Федора Михайловича, которые никогда нас не бросают и непременно приезжают на такие акции", — пояснили в ГМЗ.

Согласно информации музея, праправнук классика Алексей, его жена Наталья вместе с друзьями дадут концерт в старорусском Музее романа "Братья Карамазовы".

"Достоевские — очень творческие люди и то, что они делают, — это настолько оригинально, что трудно даже определить жанр их выступлений", — сказал собеседник.

По его словам, на сей раз родственники великого писателя представят староруссцам композицию по мотивам сказок Андерсена. "Они будут петь в сопровождении нескольких инструментов", — добавили в ГМЗ.

Старую Руссу многие литературоведы называют "Городом братьев Карамазовых", потому что именно здесь, согласно архивным документам, Достоевский написал многие главы знаменитого романа.

Дом семейства Достоевских чудом уцелел в годы Великой Отечественной войны и стал музеем. В одном из скверов открыли памятник классику работы известного московского скульптора Вячеслава Клыкова. На зданиях, описанных в романе, установили мемориальные доски. Имя писателя присвоили набережной. Для туристов запустили экскурсии по Достоевским маршрутам.

Несколько десятков лет в Старой Руссе проводятся международные фестивали камерных спектаклей имени классика и конференции "Достоевский и современность". В 2018 году здесь открыли Музей романа "Братья Карамазовы".