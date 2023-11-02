Так, в Челябинской области прошедший в минувшие выходные снежный циклон принес за три дня месячную и более норму осадков и в горной местности образовался устойчивый снежный покров. На горных хребтах только за одни сутки выпал 15-тисантиметровый слой снега.

В результате, ГЛК "Солнечная долина" (Миасс, Челябинская область) открывает сезон на две недели раньше прошлогоднего срока, когда напротив снега было очень мало. Первые миасские трассы и подъемник начнут работать 4 ноября.

Более южный курорт — ГЛЦ "Абзаково" (вблизи Магнитогорска) традиционно открывает свою самую короткую трассу в первых числах ноября. По данным курорта, здесь уже несколько лет используют снежные пушки для напыления искусственного покрытия, пока натурального еще недостаточно, поэтому подготовить первую, самую короткую трассу, успели к 1 ноября.

Остальные 12 трасс курорта обещают открывать по погоде и степени их готовности.

В Свердловской области на горе Пильной, под Первоуральском, сезон стартовал уже 28 октября. На горе Белой, возле поселка Уралец, техническое открытие сезона намечено на 3 ноября, а на Уктусе, расположенном на южной окраине Екатеринбурга, сезон официально откроют 4 ноября.

Вместе с тем ряд горнолыжных курортов планирует начать прием гостей позже из-за погоды.

Гора Лиственная, возле Березовского, по словам представителя администрации комплекса, будет доступна для катаний, предварительно, с 20-х чисел ноября. Гора Волчиха, также возле Первоуральска, по данным администрации, откроется не раньше середины ноября. В офисе горнолыжного комплекса горы Ежовой (около Кировграда) примерных сроков не назвали, отметив, что ориентируются на погоду.

По данным, синоптиков, со 2 ноября в Свердловской области ожидается недолгое потепление, после чего подтаявший снег превратится в лед.

Между тем горнолыжные курорты более северных уральских регионов — Тюмени и Ханты-Мансийска, также еще не определились со сроками начала сезона в ожидании подходящей погоды.

В администрациях центра отдыха и спорта "Воронинские горки" (Тюмень) и горнолыжном комплексе "Хвойный Урман" (Ханты-Мансийск) агентству пояснили, что дата открытия будет "зависеть от погодных условий".

"Ждем снега и устойчивой морозной погоды", — сказал сотрудник ханты-мансийского комплекса.

Также пока не начался сезон в ГЛК "Октябрьский (под Лабытнанги, ЯНАО).