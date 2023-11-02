"Предусмотрели в следующем году на эти цели 20 млн рублей. Средства гранта будут направлены на продвижение событийных мероприятий, а также поддержку туристических проектов наших предпринимателей", — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он также отметил важность развития внутреннего туризма для региона.

"Это дает импульс, как экономике, так и социальной сфере. Ожидаем, что по итогам 2023 года Смоленщину посетят около 700 тыс. туристов. В течение нескольких ближайших лет ставим задачу увеличить турпоток до миллиона человек", — написал Анохин.

Глава региона отметил, что в первую очередь ставка будет сделана на развитие инфраструктуры и качественных турпродуктов.