Экспозиция Тверской области расположена в павильоне №75. С последними приготовлениями в четверг перед официальным открытием выставки-форума ознакомился губернатор области Игорь Руденя.

Глава региона познакомился с работой центрального объекта экспозиции: это кабина машиниста поезда "Иволга 3.0", который производится ОАО "Тверской вагоностроительный завод". В кабине вся механика идентична системам действующих поездов. Посетители смогут научиться управлять составом и в режиме виртуальной экскурсии посетить знаковые места Тверской области.

"Верхневолжье — это самая большая территория в Центральной России, это край 800 рек и более 1700 озер. Это неповторимые туристические маршруты, выдающиеся памятники истории, культуры, природы, памятные места героических военных сражений наших предков. Уверен, что после знакомства с достижениями Верхневолжья посетители нашего стенда влюбятся в наш прекрасный регион", — сказал Руденя после осмотра экспозиции Тверской области.

Посетителям также будет предоставлена возможность совершить виртуальные прогулки по объектам будущего тверского региона — туристическому кластеру "Волжское море", Морозовскому городку после реновации, обновленному городу Торопец, который в следующем году отметит 950-летие со дня первого летописного упоминания.

"Подготовлен аудиогид, который озвучила известная актриса театра и кино Екатерина Гусева. На стенде также действуют интерактивные панели, где, в том числе можно пройти квест на знание истории Верхневолжья", — отметили в пресс-службе.

Свою продукцию на выставке "Россия" продемонстрируют ведущие промышленные предприятия Тверской области. В частности, на стенде можно будет в режиме онлайн собрать электропоезд "Иволга" от ТВЗ, заглянуть внутрь современного ноутбука компании "Аквариус" и в деталях рассмотреть, как он работает.

"26 декабря на выставке "Россия" пройдет День Тверской области. Запланирована насыщенная программа мероприятий, среди которых — презентация новогодних туристических маршрутов по территории Верхневолжья, концерты и театральные постановки творческих коллективов региона", — отмечается в сообщении.

Выставка-форум "Россия" откроется 4 ноября и будет работать до апреля 2024 года.