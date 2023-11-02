В международном аэропорту Брюсселя с утра была открыта одна единственная взлетно-посадочная полоса, как для взлетов, так и посадки самолетов, отмечает издание со ссылкой на официального представителя авиаслужбы, что повлекло опоздания рейсов в часы наибольшего наплыва пассажиров.

"Как следствие можно было обеспечить лишь 20 взлетов или посадок в час, что, конечно, мало для утра, когда больше всего народа", — объяснил представитель аэропорта, отметив, что опоздания касаются как бортов вылета, так и прибытия.

Некоторые авиарейсы были перенаправлены в другие аэропорты.

Переносы рейсов европейского назначения произошли в аэропортах Антверпена и Остенде. Лишь аэропорт Льежа объявил об отсутствии изменений в расписании, он даже принимал самолеты, не сумевшие приземлиться во Франции.

Нарушения графиков не исключаются вплоть до пятницы, аэропорты предупреждают, что следят за развитием ситуации, все будет зависеть от силы ветра. Пассажирам рекомендуют следить за расписанием в интернете или обращаться в свои компании за уточнением рейсов.

В целях предосторожности на земле крупные лайнеры развернуты против ветра, малые самолеты помещены в ангары.

Не обошлось без проблем и для морского транспорта. С минувшей ночи суда не могут ни войти, ни покинуть порт Гента North Sea Port. Из-за непогоды объединенная навигационная администрация Фландрии и Нидерландов приостановила движение по всему бассейну реки Шельда и прекратила работу шлюзового комплекса. В результате с десяток кораблей оказались заблокированными в North Sea Port, что является "исключительной мерой", как это прокомментировал официальный представитель администрации.

Королевский метеорологический институт объявил в четверг "оранжевую" степень погодной опасности для бельгийского побережья Северного моря, провинций Западная Фландрия, Восточная Фландрия и Эно из-за сильных ветров, прогнозируемых на западе страны до 110 км в час.