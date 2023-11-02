«Пик продаж туров на период новогодних праздников в этом году сместился на более ранний период по сравнению с прошлым годом, когда в связи с объявленной в сентябре частичной мобилизацией туристы дольше занимали выжидательную позицию. Лидируют по продажам ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы. Первое место ОАЭ объясняется тем, что на этом направлении благодаря большому объему авиаперевозки туроператоры могут предложить привлекательные цены», — говорится в сообщении

Как пояснили в компании, рейсы в ОАЭ сейчас предлагаются из десятка городов России с прилетом в три эмирата – Шарджу, Дубай и Абу-Даби. Их выполняют Etihad Airways, Emirates, Air Arabia и Utair.

«Гарантированные блоки мест на этих рейсах позволяют туроператорам снижать цены на турпакеты с блочной перевозкой. Например, новогодний тур на двоих на неделю на базе регулярного рейса будет стоить порядка $2,3 тыс., не включая стоимость провоза багажа. Пакетный тур на таких же условиях обойдется на $300 дешевле с багажом», — пояснили в компании.

Блочные тарифы кувейтской авиакомпании Jazeera Airways на Шри-Ланку также позволяют туристам сэкономить на авиабилетах. Здесь разница в стоимости недельного новогоднего тура на двоих с проживанием в отеле 5* еще больше – $3,8 тыс. с включенным багажом за турпакет и $4,22 тыс. без багажа при самостоятельном бронировании регулярных рейсов.

В компании напомнили, что в конце декабря «Аэрофлот» впервые запускает рейсы на остров Маврикий в Индийском океане.

«Маврикий — уже хорошо известно направление на российском рынке. Остров отличается невероятно красивой природой, великолепными пляжами, а также очень разнообразной отельной базой. Здесь большое число объектов, работающих на концепции “все включено”, которая у наших туристов пользуется особенным спросом. Мы ожидаем высокого спроса на направления после старта прямых рейсов, особенно на новогодние каникулы», — рассказали в Space Travel.

По прогнозам туроператора, еще одним популярным направлением на Новый год станет горнолыжный курорт Шахдаг в Азербайджане. Отдых на курорте горнолыжники обычно комбинируют с экскурсиями по Баку.