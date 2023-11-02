"Мы изучаем российский рынок последние 3-4 года. Сейчас мы уже готовы выйти на него", — рассказал представитель сети на выставке MALLPIC в Сочи.

Он добавил, что средняя площадь каждого ресторана составляет 700 кв.м. Локации пока окончательно не определены.

"Мы считаем, что 10 локаций на российском рынке мы могли бы предложить. Мы определяемся с местоположением и будем готовы выходить на российский рынок. Мы ещё в стадии проработки стратегии выхода на рынок", — пояснил эксперт.

Сеть ресторанов Big Shefs представлена 100 заведениями в 10 странах мира. Помимо Турции, сеть работает в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане.