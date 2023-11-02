Как сообщается в отчетности компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила $752 млн, или $2,51 в расчете на акцию, по сравнению с $630 млн, или $1,94 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Скорректированная прибыль поднялась до $2,11 на акцию с $1,69.

Выручка повысилась на 12% и достигла $5,93 млрд против $5,31 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,1 на акцию при выручке в $5,68 млрд.

Выручка в расчете на номер (RevPAR) в минувшем квартале поднялась на 8,8% на сопоставимой основе без учета колебаний курсов валют, при этом в США и Канаде показатель повысился на 4,3%, на международных рынках — на 21,8%.

В июле-сентябре число комнат в отелях компании увеличилось примерно на 17,2 тыс., говорится в ее пресс-релизе.

Marriott в третьем квартале выкупила 4,8 млн своих акций на сумму $950 млн. С начала текущего года отельеры вернули акционерам $3,7 млрд за счет дивидендов и обратного выкупа.

Компания сузила прогнозный диапазон для скорректированной прибыли в 2023 году до $8,5-8,59 на акцию с $8,36-8,65, а также повысила ожидания роста показателя RevPAR — до 14-15% с 12-14%. В четвертом квартале она прогнозирует прибыль без учета разовых факторов на уровне $2,04-2,13 на акцию и рост RevPAR в диапазоне 6-7,5%.

Эксперты в среднем ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере $2,19 в четвертом квартале и $8,63 за год.

Котировки акций Marriott в ходе предварительных торгов в четверг снижаются на 2,5%.

Marriott International управляет свыше 8,5 тыс. гостиниц в 138 странах под 31 брендом. В число наиболее известных гостиничных сетей компании входят Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.