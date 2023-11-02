"Имя Николая Рериха всемирно известно. Установка памятного знака станет важным событием для нашего города и всего Алтайского края. Рядом с ним будут проводить культурно-просветительские, юбилейные мероприятия. Поэтому все вопросы, связанные с размещением памятного знака, должны быть детально проработаны", — сказал на совещании по вопросу установки знака глава Барнаула Вячеслав Франк.

Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьев представил один из вариантов эскиза памятного знака, подготовленный комитетом по строительству совместно с учреждением "Архитектура г.Барнаула". Участники совещания обсудили проект и варианты размещения памятного знака в сквере на улице Приречной. Также были высказаны мнения о материалах, из которого планируется изготовить памятный знак.

Франк поручил детально проработать вопрос подбора материалов для памятного знака, способа его изготовления, а также местоположения памятного знака и благоустройства окружающей территории. К этой работе также планируется привлечь специалистов Колыванского камнерезного завода.

Пресс-служба напоминает, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко утвердил план мероприятий, посвященных 150-летию Николая Рериха, которое будет отмечаться в следующем году. Так, в апреле 2024 года в Барнауле впервые представят масштабную художественную экспозицию "Ковчег будущего" из фондов Государственного музея искусства народов Востока. Для выставки уже отобрали более 90 картин Николая и Святослава Рерихов.

Николай Рерих (1874-1947) — выдающийся русский художник, ученый, путешественник, общественный деятель. Во время Центрально-Азиатской экспедиции в 1926 году он с супругой Еленой и старшим сыном Юрием побывал на Алтае.