Выручка увеличилась на 19,1% — до 83,452 млрд рублей, а себестоимость продаж — лишь на 4,4%, до 67,1 млрд рублей. В результате возросли валовая прибыль (в 2,8 раза) и прибыль от продаж (в 5,7 раза).

Прочие доходы авиакомпании сократились в 12,6 раза (с 20,265 млрд рублей до 1,607 млрд рублей), прочие расходы выросли в 1,9 раза (с 7,056 млрд рублей до 13,624 млрд рублей).

Кредиторская задолженность компании сократилась с 28,786 млрд рублей на 31 декабря 2022 года до 12,506 млрд рублей на 30 сентября 2023 года, дебиторская — выросла с 7,836 млрд рублей до 11,733 млрд рублей.

Как сообщалось, за девять месяцев текущего года "Уральские авиалинии" перевезли свыше 7,3 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Сообщалось также, что по итогам 2022 года авиакомпания получила рекордную как минимум за последние годы чистую прибыль — 13,483 млрд рублей.

Государство выделяло российским авиакомпаниям субсидии на частичную компенсацию расходов перевозчиков при выполнении внутренних рейсов в апреле-октябре 2022 года. Росавиация одобрила заявку "Уральских авиалиний" на 8,9 млрд рублей.

"Уральские авиалинии" базируются в московском "Домодедово" и екатеринбургском "Кольцово". Парк авиакомпании сформирован из самолетов Airbus.