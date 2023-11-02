"Это памятник Бага-Ойгур-5, правый берег, где обнаружено святилище с древнейшими на сегодняшний день наскальными изображениями", — сказал он.

Молодин уточнил, что речь идет об изображениях "калгутинского стиля" конца плейстоцена — начала голоцена (современной геологической эпохи) возрастом 12-10 тыс. лет до н.э.

Также в этом районе Алтая находили выполненные в этом стиле изображения носорогов и мамонтов.

"Было найдено более 20 композиций замечательных, помимо типичных изображений лошадей здесь найдены изображения и быков, и оленей, и змей, все это образует не просто отдельные рисунки, а композиции, которые позволяют нам, я думаю, более предметно в ближайшем уже будущем говорить о ритуальной практике населения, которое в этих районах Монгольского Алтая обитало", — сказал ученый.

Он уточнил, что такое святилище найдено впервые.

"На площади где-то 20 кв. м заглаженных ледником скал мы наблюдаем сосредоточение этих древнейших рисунков так называемого "калгутинского стиля". В ряде случаев мы наблюдаем, что отдельные калгутинские изображения были перекрыты более поздними рисунками эпохи бронзы, хорошо датированными, там изображены колесницы, лошади, человек на колеснице", — рассказал Молодин.