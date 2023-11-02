Объем сделки, которая будет оформлена как слияние на равных условиях (merger of equals), с учетом долга оценивается в $8 млрд.

В рамках соглашения держатели акций Cedar Fair получат одну акцию объединенной компании на каждую свою акцию, а акционеры Six Flags — 0,58 акции за свою бумагу. В результате акционеры Cedar Fair будут владеть около 51,2% новой компании.

Как ожидается, сделка будет закрыта в первом полугодии 2024 года. Синергия от слияния оценивается в $200 млн.

Объединенная компания будет работать под названием Six Flags и будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером "FUJN". Она будет управлять 27 парками развлечений, 15 аквапарками и 9 курортами в США, Канаде и Мексике. Совокупная выручка двух компаний за 12 месяцев по конец сентября составила порядка $3,4 млрд.

Акции Cedar Fair дорожают на 1,3% на предварительных торгах в четверг, цена бумаг Six Flags поднимается на 2,3%.