Курорт откроет сезон катаний 2023-2024 годов первым в России.

"Зима уже пришла на Кольский полуостров, поэтому в Хибины устремились тысячи туристов", — говорится в сообщении.

Горнолыжный курорт "Большой Вудъявр" расположен в городе Кировске. Его инфраструктура включает десятки километров лыжных трасс на северном и южном склонах горы Айкуайвенчорр — одной из самых высоких гор Хибинского массива. Сезон катания длится с ноября по июнь.

По данным пресс-службы, в сезоне 2022-2023 годов гостями курорта стали более 335 тыс. человек.