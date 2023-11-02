Виртуальный тур дополнен фильмом о самой Веселовке, который в понятной художественной форме рассказывает историю места, где когда-то переплелись культуры разных европейских стран.
По данным ученых, Кант жил и работал домашним учителем в доме пастора в деревне Юдшен (ныне — поселок Веселовка) в 1748-1751 годах. Дом, о котором идет речь, мог быть построен на фундаменте реально существовавшего домика пастора.
О существовании этого здания краеведы знали давно, это место активно посещалось немецкими туристами, но острый общественный интерес к нему возник лишь недавно. Место имеет серьезное историческое значение. Тот факт, что Кант жил за пределами Кенигсберга, опровергает сложившийся миф о том, что философ был домоседом.