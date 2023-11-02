"В 2018 году в Доме пастора открылся музей, позапрошлым летом — появилась новая интерактивная экспозиция, рассказывающая об эпохе Просвещения, главных фигурах того времени, быте и традициях. Совсем недавно экспозицию дополнил виртуальный тур — экскурсия по всем залам музея, снятая командой профессионалов на панорамную камеру с шестью объективами в максимальном разрешении", — говорится в сообщении.

Виртуальный тур дополнен фильмом о самой Веселовке, который в понятной художественной форме рассказывает историю места, где когда-то переплелись культуры разных европейских стран.

По данным ученых, Кант жил и работал домашним учителем в доме пастора в деревне Юдшен (ныне — поселок Веселовка) в 1748-1751 годах. Дом, о котором идет речь, мог быть построен на фундаменте реально существовавшего домика пастора.

О существовании этого здания краеведы знали давно, это место активно посещалось немецкими туристами, но острый общественный интерес к нему возник лишь недавно. Место имеет серьезное историческое значение. Тот факт, что Кант жил за пределами Кенигсберга, опровергает сложившийся миф о том, что философ был домоседом.