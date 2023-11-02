Также там обнаружены черепа более 30 лошадей.
Молодин напомнил, что в "Истории" Геродота описывались аналогичные погребальные обычаи скифов.
"Очень часто погребение богатого, знатного человека, скифа, сопровождалось богатыми пышными ритуалами, прежде всего, захоронениями лошадей большого количества лошадей и рабов. В данном случае, похоже, мы столкнулись с проявлением вот такой обрядовой практики", — отметил ученый.
"Это так называемая саргатская культура, и возраст этого памятника, скорее всего, пока мы углеродные даты не получили, но, скорее всего, это последние века до н.э.", — добавил он.
Молодин также сообщил, что во время раскопок был найден большой каменный жернов.
"Это вызывает огромный интерес и некоторое удивление, потому что саргатская культура, это вообще культура скотоводов, но наличие жернова говорит о том, что они были, по-видимому, не только скотоводами, но и земледельцами, потому что жернова появляются только тогда, когда человек получает уже существенные объемы зерновых", — сказал он.
В дальнейшем ученые попытаются установить, что именно терли этими жерновами.