"Обнаружено скопление захоронений людей, которые были убиты, они были похоронены прямо на месте, где их убили, насильственная смерть явно читается. Для нас очень важно, что это несомненные элементы погребальной практики, которая существовала у носителя вот этой саргатской культуры", — сказал он, уточнив, что в захоронении были найдены останки пяти женщин и одного мужчины.

Также там обнаружены черепа более 30 лошадей.

Молодин напомнил, что в "Истории" Геродота описывались аналогичные погребальные обычаи скифов.

"Очень часто погребение богатого, знатного человека, скифа, сопровождалось богатыми пышными ритуалами, прежде всего, захоронениями лошадей большого количества лошадей и рабов. В данном случае, похоже, мы столкнулись с проявлением вот такой обрядовой практики", — отметил ученый.

"Это так называемая саргатская культура, и возраст этого памятника, скорее всего, пока мы углеродные даты не получили, но, скорее всего, это последние века до н.э.", — добавил он.

Молодин также сообщил, что во время раскопок был найден большой каменный жернов.

"Это вызывает огромный интерес и некоторое удивление, потому что саргатская культура, это вообще культура скотоводов, но наличие жернова говорит о том, что они были, по-видимому, не только скотоводами, но и земледельцами, потому что жернова появляются только тогда, когда человек получает уже существенные объемы зерновых", — сказал он.

В дальнейшем ученые попытаются установить, что именно терли этими жерновами.