«К началу ноября уже проданы 55-60% всех туров на Новый Год в России. Пик продаж новогодних туров ожидается после 15-20 ноября, однако уже сейчас видно, какие направления будут лидерами по спросу», — сказал он.

На первом месте, по словам эксперта, курорты Краснодарского края, и, в первую очередь, приморский кластер Сочи. Его доля в продажах достигает 35%. Также высок спрос на новогодние туры в соседнюю Абхазию. На втором месте – Кавминводы с долей 12%, на третьем – Санкт-Петербург (8%), на четвертом – Москва (7%), на пятом – Великий Устюг (6,5%). Также в первую десятку по продажам входят туры на горнолыжные курорты (в основном, в горном кластере Сочи), Карелию, Подмосковье (загородные отели), Казань и Тюмень.

«Продажи новогодних туров по России примерно соответствуют уровню прошлого года, но динамика в разных регионах отличается. Так, объемы продаж новогодних туров в Краснодарский край выросли в этом году на 21% по сравнению с прошлым годом, рост по Кавминводам и Карелии – в районе 10%. Самый высокий годовой прирост показывают железнодорожные туры в Великий Устюг – 68% по сравнению с объемами 2022 года. Спрос на туры новогодние туры в соседнюю с Сочи Абхазию вырос на 44% год к году», — сообщил Ромашкин.

Эксперт добавил, что цены на новогодние туры по России в этом году выше прошлогодних в среднем на 6-14%. Меньше всего подорожали санатории Кавминвод, больше всего – курорты горного кластера Сочи.