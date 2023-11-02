«7 ноября на горном курорте «Роза Хутор» завершится летний сезон. В период с 7 по 30 ноября канатные дороги «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс», а также аттракцион родельбан отправятся на регулярную профилактику перед началом зимнего сезона, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в это время для гостей будет работать самая протяженная в Европе канатная дорога – «Стрела» (3,8 км). Она доставит всех желающих на высоту 1600 метров над уровнем моря, где открыта главная событийная площадка межсезонья — Горный парк «Стрела».

«В этот период гостям «Роза Хутор» предлагается воспользоваться специальным комплексным тарифом «Полет на Стреле». Кроме поездки на канатной дороге, он включает посещение интерактивного этнопарка «Моя Россия» и Музея Археологии. В период с 7 по 30 ноября продолжат работать пешеходные и велотропы «Йети», «Озерный траверс» и «Тропа здоровья» (малое кольцо)», — отмечается в сообщении.

В Горном парке «Стрела» также расположена выставка горной техники. Гости курорта увидят, например, ратрак, который готовит трассы и делает знаменитый «вельвет», мобильную и стационарную снежные пушки, обеспечивающие достаточное количество снега при минусовой температуре, и другую специальную технику. Впервые на 1600 м. можно будет познакомиться и с перуанскими альпаками. Несколько пушистых питомцев из парка «Пача Мама» временно, на период межсезонья, поселятся на этой высоте. Сам Парк альпак также продолжит работу на площадке «Лайзо» в Горной Олимпийской деревне (1100 м), где обитают еще и редкие четырехрогие овечки и кролики породы «французский баран» с размахом ушей до полуметра.

Зимний сезон начнется на курорте «Роза Хутор» й декабря. Свою работу возобновят подъемник «Олимпия» и аттракцион родельбан, до 14 декабря продолжится движение по «Стреле», канатные дороги до Роза Пик будут запущены 15 декабря. Ожидается, что горнолыжные трассы для катания откроются 22 декабря.