Как следует из данных статистического ведомства, с января по сентябрь 2022 года общее число турпоездок по России составило 115,85 млн. За тот же период 2023 года оно выросло на 16,5%, до 134,95 млн.

По данным ведомства, 40,6 млн поездок были совершены в субъекты Центрального федерального округа (30%), 27,8 млн — Северо-Западного (20,6 %), 25,3 млн – в Южный федеральный округ (18,8%), 13,8 млн – в Приволжский (10,3%). В Сибирский федеральный округ приехали 10,1 млн туристов (7,1%), в Уральский – 7 млн (5,2%), в Северокавказский – 5 млн (3,8%), в Дальневосточный – 5 млн (3,8%).

Среди самых популярных регионов у российских туристов – Краснодарский край (16,5 млн), Москва (14,5 млн), Московская область (14,2 млн), Ленинградская область (почти 13 млн), Санкт-Петербург (почти 8 млн), Крым (5,2 млн), Татарстан (3,1 млн), Свердловская область (3 млн), Ставропольский край (2,4 млн), Тюменская область (2 млн). Лидируют по приросту турпотока в первой десятке – Ставропольский край (плюс 71%), Крым (43,2%), Москва (30%).

Во вторую десятку по популярности вошли Новосибирская область, Нижегородская область, Башкортостан, Красноярский край, Алтайский край, Ярославская область, Приморский край, Воронежская, Ростовская и Самарская области.

«Показатель прироста турпотока коррелируется с данными туроператоров, у которых продажи туров по России выросли в среднем на 15%. Однако по итогам 2022 года власти заявляли о совершенных российскими туристами 62 млн поездок по стране. В апреле в Минэкономразвития отмечали, что резкий рост показателя связан с изменением методики – ранее статистика учитывала только тех, кто размещается в классифицированных средствах размещения, а сейчас в нее стали включать и тех, кто размещается в частном секторе. Но откуда берутся эти данные с точностью до единиц поездок и каким образом измеряются, остается не вполне понятным», — подчеркивают в АТОР.

В ассоциации также отмечают, что «данные Росстата расходятся с данными о прибытиях туристов некоторых регионов, и эти расхождения могут поставить под сомнение корректность всей методики в целом».

«Например, за 9 месяцев 2022 года власти Крыма фиксировали турпоток в 6 млн поездок. Соответственно, в 2023 году за этот же период турпоток в Крым должен был показать спад в 13,6%. Все эксперты, в том числе и сами крымские власти, на протяжении сезона констатировали спад турпотока на полуостров, составивший 30%. Однако у Росстата за 9 месяцев 2022 года в Крыму зафиксировано только 3 620 617 поездок, поэтому регион в 2023 году показывает удивительный «годовой прирост» в 43,2%», — отмечают в АТОР.

Как напоминают в ассоциации, власти Крыма ранее заявляли, что с января по август 2023 года там отдохнули 3,8 млн человек.

«По данным Росстата, за 9 месяцев турпоток в Крым составил 5 186 208 поездок – а это значит, что в одном сентябре туда приехали целых 1,4 млн человек, что почти невероятно», — подчеркивают туроператоры.

Расхождения со статистикой регионов наблюдаются также по Дагестану, Тверской области, Карелии, Хабаровскому краю и многим другим регионам.

«Статистика Росстата нуждается в пояснениях со стороны самого ведомства относительно используемой методики подсчета, источников данных, степени их очистки, так как в очень многих случаях они противоречат данным самих регионов», — подытоживают в АТОР.