Локации "Императорского маршрута" в Тульской области разработаны региональным агентством развития туризма.

"В рамках "Императорского маршрута" гостям региона предлагается посетить Тульский музей изобразительных искусств, Свято-Успенский кафедральный собор, Тульский государственный музей оружия и Музейный квартал на улице Металлистов, музей-усадьбу Поленово и другие достопримечательности Тульской области, которые неразрывно связаны с 300-летней историей Императорского Дома Романовых", — говорится в сообщении.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области уделяется особое внимание развитию туризма. Статус национального туристского маршрута позволит нашим гостям быть уверенными в качестве инфраструктуры и культурно-познавательной программы путешествия",- приводит пресс-служба слова заместителя председателя регионального правительства Григория Лаврухина.

Тульская область уже два года координирует проект "Императорский маршрут". За это время в регионе открылось несколько музейно-выставочных площадок с экспозициями, посвященными событиям и личностям императорской России, проведено множество межрегиональных культурных и научно-просветительских мероприятий, разработаны тематические туристические продукты, отмечается в сообщении.

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" объединяет места памяти представителей императорской фамилии, места их посещений, пребывания и паломничеств, дворцы и резиденции, усадьбы и экономии, а также культурно-исторические объекты, связанные с государственной, общественной и благотворительной деятельностью представителей Императорского Дома Романовых. В проекте участвуют 29 российских регионов.

Ранее сообщалось, что 29 июня этого года губернатор Алексей Дюмин и председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подписали соглашение о вхождении Тульской области в национальный туристический проект "Императорский маршрут".