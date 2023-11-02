"Каменная индустрия, облик каменного инвентаря, древнейших орудий из нижних слоев Денисовой пещеры имеет ближайшие аналогии с материалами пещер Ближнего Востока, Леванта, и на огромной территории между Левантом и Алтаем ничего подобного зафиксировано не было. Это определенный феномен", — сказал он.

По словам ученого, первыми обитателями Денисовой пещеры около 300 тыс. лет назад стали денисовцы, а примерно через 100 тыс. лет после этого там зафиксированы следы неандертальцев.

"Датируются древнейшие слои (временем — ИФ) 300 тыс. лет, но эти орудия находятся из более древних отложений, до этого рубежа было движение на восток древних популяций", — отметил Шуньков.

Возможно, это связано с миграциями древних людей, в частности, с начавшимся 400 тыс. лет переселением на восток "человека гейдельбергского", сказал он.

При этом, в описываемое время (300 тыс. лет назад) в пещерах в Леванте обитали ранние Homo sapiens и ближневосточные неандертальцы.

Также в Козьей пещере на Алтае, примерно в 100 км от Денисовой пещеры, обнаружен, предположительно, охотничий лагерь денисовцев, сказал Шуньков. "Недалеко от Чагырской пещеры, места обитания неандертальцев, была обнаружена пещера Козья. Это временный охотничий лагерь древнего человека, несомненно, где была обнаружена каменная индустрия, которая аналогична индустрии денисовцев", — отметил он.

Кроме того, на северо-востоке Казахстана, в предгорьях западного Алтая на памятнике Ушбулак в слоях возрастом около 50 тыс. лет назад были обнаружены каменные орудия, которые имеют сходство с каменной индустрией денисовцев.

"Здесь мы находим каменные орудия, которые имеют очень большое сходство с денисовскими материалами, которые были получены на Алтае", — сообщил Шуньков.

Однако, пока сложно сказать, кто были носителями культуры — как раз в это время шло активное распространение Homo sapiens в Евразии, и речь может идти об их взаимодействии с денисовцами, заключил ученый.

Он добавил, что из наиболее древних слоев этого памятника, а также Козьей пещеры взяты пробы, которые отправлены на палеогенетический анализ в Институт эволюционной антропологии им.Макса Планка в Германии.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного типа, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus — "человека прямоходящего".

По современным представлениям, расселение древних людей по Евразии шло волнообразно: первая волна была связана с миграцией "человека прямоходящего" (Homo erectus) около 2 млн лет назад из Африки, вторая — с распространением так называемого гейдельбергского человека с территории Ближнего Востока около 500-400 тыс. лет назад.

"Гейдельбергский человек" распространялся на территорию Кавказа, Прикаспия, Центральной Азии, скрещивался с потомками "человека прямоходящего", на этой основе сформировались неандертальцы и денисовцы.

Первые Homo sapiens за пределами Африки появились 177-210 тыс. лет назад, их следы обнаружены на территории современного Израиля и Греции.

Все подвиды древнего человека сосуществовали, могли скрещиваться друг с другом и участвовали в формировании человека современного типа.

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов денисовцев. Современным жителям Евразии около 2-4% генов достались от неандертальцев.