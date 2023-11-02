Предварительно установлено, что руководители турфирм и соучастники с 30 августа 2020 года по 13 сентября 2022 года похитили из бюджета более 90 млн рублей, выделенных в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Для создания видимости реализации программ "туристический кешбэк" и "детский кешбэк" члены группы оплачивали путевки в системе АО "НСПК".

"После оплаты туристических путевок на счета карт номинальных "клиентов" поступал кешбэк, предусмотренный программами лояльности платежной системы "Мир" в размере от 20 до 40% от суммы путевки. После чего члены группы оформляли отказ от тура и получали возврат его полной стоимости", — считают следователи.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

При обысках изъяты драгоценности и автомобили, вероятно, приобретенные на похищенные деньги, добавляют в УФСБ.