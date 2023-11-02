Постановление, закрепляющее эти изменения в перечне автодорог федерального значения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Продление трассы М-12 будет обеспечено за счет включения в ее состав участка автодороги М-7 "Волга" Казань — Дюртюли. Кроме того, в состав М-12 войдут строящийся участок Дюртюли — Ачит, участок Ачит — Екатеринбург автомобильной дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург, а также автомобильная дорога Р-351 Екатеринбург — Тюмень.

Таким образом, работы по продлению магистрали М-12 будут подразумевать в основном реконструкцию дорожного полотна. Завершить проект планируется уже в 2024 году.

Согласно сообщению, новый маршрут трассы М-12 и ее новое название потребуют переименования двух автотрасс. До сих пор нахзвание "Восток" носила трасса А-375 Хабаровск — Красный Яр — Ариадное — Чугуевка — Находка, теперь она утратит его. Кроме того, изменится название дороги М-7 "Волга". В прежней редакции оно включало маршрут Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа, в новой маршрут изменен на Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань.

Создание трассы М-12 "Восток" — часть федерального проекта "Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай". Нижегородской, Свердловской и Тюменской областями, республиками Татарстан, Башкирия и Чувашия.