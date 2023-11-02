"ИП Геворгян А.Э. признан виновным по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности предприятия общепита — "Шаверма Хаус" на срок 90 суток", — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора по Ростовской области сообщала, что 24-25 октября в Ростове-на-Дону зарегистрировали семь случаев пищевого отравления, связанного с употреблением шаурмы в кафе "Шаверма Хаус". Его деятельность была приостановлена на период проверки, по итогам которой были выявлены грубые нарушения санитарных требований.

В Минздраве региона сообщали, что пять человек, пострадавших от отравления, были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще двое наблюдались амбулаторно.