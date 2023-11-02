"Тема акции в этом году — "Россия объединяет". Музеи предложат посетителям как традиционные мероприятия, включая авторские экскурсии, так и специально подготовленные программы, приуроченные ко Дню народного единства", — цитирует вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину пресс-служба.

Так, музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" подготовил музыкально-литературную программу "Чехов и Рахманинов", а также экскурсионно-интерактивную программу "Антоний и медицина Чехова". Историко-художественный музей "Новый Иерусалим" проведет экскурсии по разделу постоянной экспозиции и временной выставке "Пространства", а также квест в темноте "Ночной дозор".

Мемориальный музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока организует автомобильную экскурсию "Большое Шахматово. От поэта к ученому" и авторскую экскурсию по дому Н.П. Ильина "О преподавательской деятельности Менделеева и членов семьи Бекетовых".

Гости Серпуховского историко-художественного музея смогут посетить экскурсии по выставке "Юсуповы. Род, история, коллекции", интерьерам Покровской старообрядческой церкви, по разделу "Русское искусство XVIII-XIX вв.", а также тематическую — "Тайны старинного особняка".

Мемориальный музыкальный музей-заповедник П.И. Чайковского, помимо экскурсий, предложит квест-игру и мастер-класс по рисованию. Мемориально-художественный музей-заповедник "Усадьба "Мураново" подготовил экскурсию по выставке "Поэзия мурановских пейзажей", музыкально-поэтическую постановку и квест.