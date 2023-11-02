"Туристический поток на территории Самарской области за девять месяцев 2023 года составил 2 млн 567 тыс. чел., что на 27,5% больше аналогичного периода 2022 года", — говорится в сообщении.

Чаще в регион приезжали туристы из Москвы, Оренбургской области, Татарстана, Московской области, Башкирии, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Саратовской, Челябинской и Свердловской областей. Продолжительность поездки в среднем составила 5 суток.

"Объем трат туристов за период с января по сентябрь 2023 года составил 19,5 млрд руб. и увеличился на 47,7 % к январю-сентябрю 2022 года", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, в 2022 году туристический поток на территории Самарской области составил 2,564 млн человек, что является абсолютным рекордом (рост на 49,9% к показателям 2021 года — ИФ).